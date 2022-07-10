الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢
١٢:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

"وول ستريت جورنال": أوكرانيا تستعد لهجوم روسي مكثف على مدينة سلوفيانسك

الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن أوكرانيا تستعد لهجوم روسي مكثف على مدينة سلوفيانسك بمقاطعة دونيتسك شرق البلاد، وذلك بعدما أعلنت موسكو "وقفا تشغيليا مؤقتا“ لعملياتها في منطقة دونباس التي تسعى للسيطرة عليها.

العالم - أوروبا

وقالت الصحيفة، إن "القوات الروسية واصلت السبت، ضرباتها المدفعية في شرق أوكرانيا، حيث أطلقت قذائف مدفعية وصواريخ على سلوفيانسك والبلدات المحيطة بها، مما واصل الضغط على موطئ قدم شديد التحصين لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك".

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أن "إحدى الضربات الصاروخية أصابت قاعدة عسكرية مرتجلة في مصنع بقرية "كونستانتينوفكا" بعد ظهر أمس، مما أدى إلى هروب الجنود الأوكرانيين من المنطقة بعد الانفجار".

وكان عمدة سلوفيانسك، فاديم لياخ، قد صرح الجمعة، أنه عندما تستأنف روسيا هجومها، فمن المرجح أن تركز على سلوفيانسك وجارتها كراماتورسك، مشيرا إلى أن الضربات، التي قتلت 18 مدنيا في سلوفانسك في الأسبوعين الماضيين، تهدف على ما يبدو إلى ترويع السكان للمغادرة وتعطيل عمليات أوكرانيا وراء الخطوط الأمامية.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن "الاستيلاء على سلوفيانسك يعتبر انتصارا إستراتيجيا للقوات الروسية؛ لأن المدينة تمتد على بعض الطرق الإقليمية، مما يجعلها مركزًا محليًا للنقل، كما أنها ذات أهمية رمزية لأنها لعبت دورًا في التمرد المدعوم من روسيا في العام 2014، عندما استولى مسلحون على مركز شرطة محلي وحولوه إلى مقر لانتفاضة إقليمية".

روابط ذات صلة

قوات أوكرانيا تقصف 5 مناطق بدونيتسك وتشيفسك بلوغانسك

أوكرانيا تريد عزل نفسها عن روسيا بستار حديدي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صحيفة:أمريكا وحلفاؤها يناقشون سرا إنهاء الصراع في أوكرانيا دبلوماسيا

صحة الاحتلال: 5648 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

البحرية الروسية تتسلم غواصة "نهاية العالم"

أسيران فلسطينيان يواصلان إضرابهما عن الطعام رغم تدهور حالتهما الصحية

بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. عفو ملكي في المغرب عن 979 شخصا بينهم متهمون بالإرهاب

وزير الخارجية الإيراني يؤكد على مشاركة أفضل في مونديال قطر