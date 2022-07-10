"وول ستريت جورنال": أوكرانيا تستعد لهجوم روسي مكثف على مدينة سلوفيانسك

العالم - أوروبا

وقالت الصحيفة، إن "القوات الروسية واصلت السبت، ضرباتها المدفعية في شرق أوكرانيا، حيث أطلقت قذائف مدفعية وصواريخ على سلوفيانسك والبلدات المحيطة بها، مما واصل الضغط على موطئ قدم شديد التحصين لا يزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك".

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها أن "إحدى الضربات الصاروخية أصابت قاعدة عسكرية مرتجلة في مصنع بقرية "كونستانتينوفكا" بعد ظهر أمس، مما أدى إلى هروب الجنود الأوكرانيين من المنطقة بعد الانفجار".

وكان عمدة سلوفيانسك، فاديم لياخ، قد صرح الجمعة، أنه عندما تستأنف روسيا هجومها، فمن المرجح أن تركز على سلوفيانسك وجارتها كراماتورسك، مشيرا إلى أن الضربات، التي قتلت 18 مدنيا في سلوفانسك في الأسبوعين الماضيين، تهدف على ما يبدو إلى ترويع السكان للمغادرة وتعطيل عمليات أوكرانيا وراء الخطوط الأمامية.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية أن "الاستيلاء على سلوفيانسك يعتبر انتصارا إستراتيجيا للقوات الروسية؛ لأن المدينة تمتد على بعض الطرق الإقليمية، مما يجعلها مركزًا محليًا للنقل، كما أنها ذات أهمية رمزية لأنها لعبت دورًا في التمرد المدعوم من روسيا في العام 2014، عندما استولى مسلحون على مركز شرطة محلي وحولوه إلى مقر لانتفاضة إقليمية".