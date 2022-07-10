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اليمن.. العدوان يرتكب 166 خرقاً للهدنة خلال 24 ساعة

اليمن.. العدوان يرتكب 166 خرقاً للهدنة خلال 24 ساعة
الأحد ١٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

ارتكبت قوى تحالف العدوان السعودي الاماراتي ومرتزقتها 166 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال 24 ساعة.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في 46 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء، وجبهات ما وراء الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد أربعة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في حيس بمحافظة الحديدة وفي رتب المحمدين بمديرية الصومعة في محافظة البيضاء.

وأكد المصدر رصد ثلاثة خروقات لمرتزقة العدوان، باستحداث تحصينات في جنوب حرض بمحافظة حجة وفي جنوب تبة الدفاع بجيزان، وفي محيط مدينة مأرب بشكل يومي.

وذكر المصدر أنه تم تسجيل خرق بعملية تسلل لمجموعة من مرتزقة العدوان على مواقع الجيش واللجان الشعبية في حرض بمحافظة حجة.

ولفت إلى أنه تم رصد 89 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات ما وراء الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 23 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة بمحافظة مأرب.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في حرض بمحافظة حجة، والمرياش والمصينعة بمديرية رازح والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وشرق حيس بمحافظة الحديدة، وفي جبل قمبورة وعلى العمود في وادي جارة بجيزان وعلى الشبكة وجبل العمدة في نجران.

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