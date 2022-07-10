الصحة الإيرانية: 2375 إصابة و 10 وفيات جديدة بكورونا

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 2375 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 249 ألفا و 976 إصابة مؤكدة.

وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 296 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت الوزارة: أن 356 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 7 ملايين و64 ألفا و 673 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأشار التقرير إلى تسجيل 10 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 141 ألفا و 439 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 676 ألفا و 291 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 33 ألفا و 127 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 889 ألفا و 889 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 150 مليونا و 599 ألفا و 317 جرعة.

وتم لغاية الآن إجراء 52 مليونا و 734 آلفا و930 إختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19".