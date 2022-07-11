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الكشف عن أطعمة ومنتجات غذائية تسرع الشيخوخة

الكشف عن أطعمة ومنتجات غذائية تسرع الشيخوخة
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

تعد ظاهرة الشيخوخة عملية طبيعية لكل إنسان، حيث لا يمكن تجنبها، لكن يمكن إبطاؤها من خلال اجراءات تبدأ بتغيير نظام وطرق التغذية والمواد التي يتم تناولها في الحياة بشكل عام.

العالم - صحة

وكشفت الخبيرة وأخصائية التغذية الروسية، إيلينا تيخوميروفا، لوكالة "سبوتنيك" عن المنتجات التي تتسبب للأشخاص بشيخوخة باكرة.

وبحسب الخبيرة، تعد الحلويات وغيرها من المنتجات التي تحتوي على مادة الكربوهيدرات السريعة من أهم مسببات إسراع الشيخوخة لدى الإنسان، فهي تدخل بسرعة في مجرى الدم وتحدث طفرات في مستويات الأنسولين، مما يؤثر سلبًا على الجسم.

وأضافت الخبيرة قائلة إن "الأطعمة المالحة تساهم أيضًا في الشيخوخة، لأنها تسبب الانتفاخ".

واعتبرت أنه للحفاظ على الشباب، من المفيد طهي الطعام في المنزل في كثير من الأحيان، لأن الطعام في المطاعم غالبًا ما يكون أكثر ملوحة لتحسين المذاق.

وخلصت تيخوميروفا إلى أن "اتباع نظام غذائي سليم وشرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة بانتظام والنوم الجيد هي القواعد الرئيسية التي يجب اتباعها من أجل وقف الشيخوخة".

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الكشف عن أطعمة ومنتجات غذائية تسرع الشيخوخة

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