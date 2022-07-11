رئيس وزراء سريلانكا: رئيس البلاد سيستقيل

العالم-اسيا والباسفيك

وقال رئيس البرلمان في وقت سابق إن راجاباكسا سيستقيل يوم الأربعاء، بعد أن اقتحم آلاف المحتجين المقر الرسمي للرئيس.

وفي وقت سابق السبت، أكد رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغ، أنه سيتنحى عن منصبه.

وكتب رانيل ويكرمسينغ على صفحته على تويتر: "من أجل ضمان استمرار عمل الحكومة وسلامة المواطنين، أقبل أفضل توصية لقادة الحزب لإفساح المجال لحكومة من جميع الأحزاب. لتسهيل ذلك، سوف أتنحى عن منصبي كرئيس للوزراء".

وفر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، السبت، من مقر إقامته بالعاصمة كولومبو، وذلك قبل اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيس ورئيس الوزراء، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي تسببت في نقص حاد في السلع الأساسية.