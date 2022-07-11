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روسيا تعلن توقف تدفق الغاز عن أوروبا عبر السيل الشمالي-1

روسيا تعلن توقف تدفق الغاز عن أوروبا عبر السيل الشمالي-1
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

أغلقت روسيا صباح اليوم الاثنين، بداية من الساعة السابعة صباحا، خط نقل الغاز "السيل الشمالي-1" إلى أوروبا، لإجراء أعمال صيانة من 11 إلى 21 يوليو.

العالم-روسيا

ويتزامن هذا الإجراء مع مخاوف في السوق الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى تفاقم نقص الغاز في أوروبا.

وأكدت وكالة "نوفوستي" في وقت سابق أنه إذا لم يتم نقل كميات الغاز التي تتدفق عن طريق "السيل الشمالي-1" بطرق بديلة، فقد تواجه أوروبا زيادة حادة في أسعار "الوقود الأزرق".

وأضافت أنه من غير الممكن استبدال الكمية بأكملها، لأن أوكرانيا حدت من دخول الغاز الروسي للعبور بسبب القوة القاهرة، كما تحظر العقوبات المضادة الروسية استخدام "يامال-أوروبا" عبر بولندا.

وأعربت بعض البلدان من بينها ألمانيا والنمسا عن مخاوفها من أن الإمدادات عبر خط الأنابيب بعد الانتهاء من العمل قد تنخفض أو تتوقف.

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روسيا تعلن توقف تدفق الغاز عن أوروبا عبر السيل الشمالي-1

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