بيروت تعاني من قلة المياه بسبب مشكلة كهرباء

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واستطرد حبران قائلا: أكبر موظف معاشه 4 صفائح بنزين ومؤسسة المياه هي الوحيدة التي تعمل ولا أحد يدفع لنا والناس تجوع اليوم وتطلب الرغيف على أبواب الافران.

وأشار جبران ، إلى أن المشكلة بالأساس هي مشكلة كهرباء ومازوت لتأمين المياه إلى كل لبنان وأعايد أهل بيروت خصوصا والعاصمة هي قلب لبنان ولا يجوز قطع المياه عن قلب لبنان، موضحاً أن الأنبوب المتجه إلى بيروت عمره 62 عاما ولا شيء مقصود.

ولفت في حديثٍ تلفزيوني ، إلى أن العطل في أنبوب بيروت تم بدء العمل على إصلاحه في اليوم ذاته، وتم طلب (الجوانات) وأقمنا خطة بديلة أخذت 4 أيام والمياه وصلت إلى بيروت بكميات أقل، مشدداً على أن الأنبوب قديم جدا وغيرنا المتعهد بالتعاون مع اليونيسف والوضع صعب ماليا لأن الإصلاحات بالدولار والمتعهد عمل مرتين ولم ينجح لذلك غيرناه.

وكشف أننا ندرس تجديد شبكة مياه بيروت بالتعاون مع بلدية بيروت ومحافظ بيروت وما نقوم به لم يقم به أحد منذ 40 عاما، وأردف: ما حصل في إصلاح الأنبوب التابع لبيروت يحصل كل يوم وهناك نواب شكرونا على الخطة البديلة عبر تحيول الخط إلى الألف وتحويله إلى الأشرفية.