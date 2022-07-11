الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

5 قتلى مدنيين بـ'هجوم إرهابي' شمالي بوركينا فاسو

5 قتلى مدنيين بـ'هجوم إرهابي' شمالي بوركينا فاسو
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٧ بتوقيت غرينتش

قتل 5 مدنيين خلال هجوم شنه "إرهابيون" على نقطة عسكرية في بارسالوغو شمالي بوركينا فاسو، حسبما أعلن الجيش.

العالم - افريقيا

وقالت رئاسة أركان الجيش في بيان: " دارت معارك بين عناصر مفرزة بارسالوغو العسكرية ومجموعة إرهابية مسلحة هاجمت مقر المفرزة".

وأضاف البيان أنه "بموازاة الهجوم كانت مجموعة إرهابية أخرى تشن هجوما على مدنيين"، في المنطقة نفسها.

وبحسب البيان، فقد أسفر الهجوم عن مقتل 5 مدنيين من بينهم طفل، وإصابة 8 عسكريين نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضح الجيش في بيانه: "نفذت عمليات جوية وبرية لتعقب المهاجمين"، مشيرا إلى أن "ضربات جوية استهدفت مجموعات من المهاجمين كانت تحاول الانسحاب إلى قاعدة إرهابية في بانغميوغو قرب بارسالوغو".

وأكد البيان "تحييد عدد من الإرهابيين" من دون أن يحدد عددهم، كما أكد "تدمير القاعدة اللوجستية" التي كانوا يحاولون الانسحاب إليها.

وغالبا ما تقدم قوة برخان الفرنسية إسنادا جويا للعمليات التي ينفذها الجيش ضد المتشددين في بوركينا فاسو.

ومنذ 2015، يشهد البلد الإفريقي، لا سيما مناطقه الشمالية والشرقية، هجمات متكررة تشنها حركات تابعة لتنظيمي "القاعدة" و"داعش"، خلفت آلاف القتلى وحوالي مليوني مهجر.

روابط ذات صلة

بوركينافاسو تعلن حالة "الحداد الوطني" بعد وقوع هجومين

قطر تدين بشدة الهجمات الارهابية في بوركينافاسو

العراق.. القبض على قياديين في تنظيم "داعش"

محكمة مصرية تقضي بإعدام 10 معارضين بتهمة "الإرهاب"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لافروف يروي كيف ساعد الاتحاد السوفيتي السعودية حين كانت دولة فتية

الصين تحذر دول جنوب شرق آسيا من استخدامها كـ'أحجار شطرنج'

شاهد.. ماوراء هدم البيوت القديمة في مكة المكرمة؟

إدارة بايدن تناقش احتمال إلغاء حظر مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية

5 قتلى مدنيين بـ'هجوم إرهابي' شمالي بوركينا فاسو

لبنان.. قوة صهيونية تمشط الطريق بين مستعمرة المطلة ومرجعيون