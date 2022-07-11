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توتر وقلق يخيّمان على الدول الأوروبية لهذا السبب..

الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

التوتر والقلق يخيمان على الدول الاوروبية خشية أزمة اقتصادية وسياسية من المحتمل أن تصل ذروتها في الشتاء المقبل نتيجة قطع روسيا لإمدادات الغاز والطاقة عنهم. 

العالم - خاص بالعالم

روسيا اعلنت وقف نقل امدادات الغاز عبر انبوب السيل الشمالي واحد بسبب بدء عمليات صيانة سنوية لأكبر خط أنابيب منفرد ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، ومن المقرر أن يستمر الاغلاق لعشرة بحسب الاعلان الرسمي.

وتاكيدا لموقف موسكو قالت شركة 'غازبروم' الروسية العملاقة إنها اضطرت لخفض تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر 'نورد ستريم واحد' لأن العقوبات الغربية أدت إلى قطع السبل عن اعادة توربينات تم ارسالها الى كندا بغرض الصيانة ويعتبر قطعة رئيسية من المعدات اللازمة لنقل الغاز .

في المقابل يرفض الاوروبيون الرواية الروسية ويطلقون اتهامات لروسيا باستغلال موضوع الطاقة لتحقيق اهداف سياسية وللضغط على الحكومات الاوروبية في ظل مخاوف على صعيد الحكومات والشركات العاملة في الاتحاد الاوروبي من أن يطول الاغلاق لفترة اطول على تطورات خلفية الحرب في اوكرانيا.

يذكر ان اسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بشكل حاد في أوروبا نتيجة لخفض موسكو تدفق الغاز نحو اوروبا بنحو اربعين بالمئة، وقد ادى الارتفاع الحالي في الاسعار الى ارتفاع عائدات روسيا من الغاز الطبيعي رغم الضغوطات والعقوبات الاقتصادية الغربية التي تتعرض لها بسبب الحرب في اوكرانيا.

تكافح أوروبا حاليا لملء خزانتها الغازية تحت الأرض قبل حلول فصل الشتاء من خلال خطط بديلة من قبيل الحصول على الغاز من مصادر بديلة مثل النرويج وأذربيجان الا ان جميع تلك الخطط حتى الان فشلت في تامين الكميات اللازمة من الطاقة لتجاوز الازمة المنتظرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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