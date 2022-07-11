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مصدر مسؤول : كازاخستان تعلن الغاء تاشيرات السفر للايرانيين

مصدر مسؤول : كازاخستان تعلن الغاء تاشيرات السفر للايرانيين
الإثنين ١١ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

 اعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الايرانية، عن قرار حكومة كازاختستان القاضي بالغاء تاشيرات الدخول بالنسبة للرعايا الايرانيين الذين يتوجهون الى هذا البلد.

العالم - ايران

واوضحت الخارجية في بيانها الصادر اليوم، انه عقب زيارة رئيس جمهورية كازاخستان "كاسيم جومارت توكاييف" الاخيرة الى طهران والمباحثات الثنائية التي تضمنت الغاء تاشيرات السفر للمواطنين الايرانيين، فقد اعلنت الحكومة الكازاخستانية، انه اعتبارا من 8 تموز الجاري، لا حاجة لاستصدار التاشيرات، بالنسبة للرعايا الايرانيين الوافدين.

وبحسب هذا القرار، سيتم السماح للايرانيين بزيارة كازاخستان والاقامة فيها لفترة 14 يوما، من دون الحاجة الى طلب الحصول على تاشيرة.

واعتبرت الخارجية الايرانية، ان قرار حكومة كازاخستان هذا، شكّل نقلة جديدة على صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية والسياحية بين طهران ونورسلطان.

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