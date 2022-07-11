البرهان يعين 5 جنرالات سفراء لدول الجوار

العالم ـ السودان

وبحسب موقع "سودان تربيون" عين البرهان الفريق، فتح الرحمن محي الدين صالح محمد، سفيرا في وزارة الخارجية السودانية.

وضمت القائمة أيضا الفريق أول، جمال عبد المجيد، مدير جهاز المخابرات العامة السابق، وهو ضابط جيش، ويرجح بحسب مصادر مطلعة أن يتولى مهام السفارة السودانية في جوبا عاصمة جنوب السودان.

كما عين على عثمان محمد يونس سفيرا، ويتوقع أن تكون وجهته تشاد.

وسمى القرار إبراهيم محمد أحمد إبراهيم سفيرا بالخارجية، واللواء بشرى أحمد إدريس، وهو ضابط شرطة سابق، ينتظر أن يكون سفيرا في إفريقيا الوسطى.