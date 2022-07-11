دراسة: تغيير نمط الأكل سيقلص الوفيات

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ويشجع علماء في جامعة إدنبرة الناس على تناول كميات أقل من اللحوم والمزيد من الفاكهة والخضروات، متوقعين أن يمنع السلوك الغذائي الجيد 26 مليون حالة وفاة مبكرة كل عام.

ويُعتقد أن النظام الغذائي السيئ، الذي يُعرّف على أنه تناول الكثير من الملح وعدم كفاية الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات وأوميغا 3 والمكسرات والبذور، يتسبب في 11 مليون حالة وفاة على مستوى العالم سنويا بسبب أمراض مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان القولون والمستقيم.

وتدّعي النتائج، التي نُشرت في مجلة The Lancet Planetary Health، أن التحول نحو نظام غذائي نباتي يمكن أن يمنع 2583 حالة وفاة مبكرة لكل مليون شخص بحلول عام 2060.

ومع توقع أن يتجاوز عدد سكان العالم الـ10 مليارات نسمة بحلول ذلك العام، فإن هذا يعني وفاة 26 مليون شخص أقل في عام 2060 وحده.

وأظهرت الحسابات أيضا أن الانتقال إلى نظام غذائي صحي قلل أيضا من استخدام الأسمدة النيتروجينية بمقدار 40 مليون طن والمياه للحقول بمقدار 400 كيلومتر مربع.

وهذا لأن تناول كميات أقل من اللحوم يعني استخدام مساحة أقل للزراعة وعلف الحيوانات، في حين أن الأنظمة الغذائية منخفضة اللحوم تقلل أيضا من فقدان التنوع البيولوجي والأراضي الطبيعية، كما يزعم الباحثون.