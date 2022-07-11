شركة سويدية تمتنع عن بيع ضمادات لاستخدامها لأطفال ايرانيين يعانون من مرض الفراشة

العالم - ايران

وفي تغريدة له على تويتر، كتب أحمد معصومي فر: ان الشركة السويدية المنتجة للمعدات الطبية مازالت تمنتع عن بيع الضمادات لأطفال ايران الذين يعانون من مرض الفراشة (E.B) بذريعة الحظر الاميركي الجائر.

وأضاف: ان هؤلاء الاطفال الابرياء يعانون كل يوم أمام مرأى أدعياء حقوق الانسان، وتتمزق جلودهم. أليس هذا انتهاكا سافرا لحقوق الاطفال وجريمة ضد الانسانية؟

الجدير بالذكر، أن مرض الفراشة أو مرض انحلال البشرة الفقاعي (Epidermolysis bullosa) هو مرض وراثي نادر يسبب ضعف الجلد لدرجة أنه قد يتعرض للتمزق أو البثور عند اللمس، وسمّي بمرض الفراشة لأن جلد الأطفال المولودين بهذا المرض يكون ضعيفًا مثل جناح الفراشة.

وكانت السيدة ألينا دوهان المقررة الأممية الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الأحادية على حقوق الانسان، قد أعلنت في مؤتمر صحفي لها يوم الاربعاء 18 أيار/مايو 2022، في ختام زيارتها الى الجمهورية الاسلامية الايرانية: علينا ان ننتبه ان الاجراءات التي تفرض على ايران، انتهاك لحقوق الانسان. الهدف من زيارتي هو ان اقييم وأحلل الوضع. وقد حصلت على معلومات حول الأطفال الفراشات (الذين يعانون من مرض الفراشة)، وقيل لي انه لا يوجد أي سبيل لاستيراد الضمادات والادوية التي يحتاجونها. فقد قالت الشركات انها تخشى ان تقع تحت طائلة الحظر الاميركي.