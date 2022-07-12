اليمن: تسجيل 336 خرقاً للهدنة خلال يوم واحد

العالم - اليمن

وبحسب وكالة (سبأ) أوضح مصدر عسكري أن من ضمن خروق العدوان، أربع غارات للطيران الاستطلاعي على حيس بمحافظة الحديدة، وست غارات على البرح وجبهات أخرى بمحافظة تعز، وأربع غارات على سوق الفاخر بمحافظة الضالع.

وأشار المصدر إلى أن الخروق شملت 15 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، الضالع والحديدة.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية جنوب غرب حرض بمحافظة حجة، والصوح بنجران، كما ارتكبوا ثلاثة خروق بتنفيذ ثلاث عمليات تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية باتجاه حيس بالحديدة.

وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا بقصف صاروخي مواقع الجيش واللجان الشعبية في نجران.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 88 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع الجيش واللجان الشعبية باتجاه روضة جهم بمأرب، والضباب بتعز، وحيران وشليلة بحجة، ومقبنة وشمال وشرق مديرية حيس بالحديدة.

كما استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان الشعبية في عسير، وباتجاه البقاع والبراكين بنجران، وجنوب تبة (الأم بي سي) والطينة في جيزان.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 219 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء، وجبهات الحدود.