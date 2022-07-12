المغرب..تواصل "برنامج المصالحة" مع إرهابيين التحقوا بتنظيمات في سوريا

العالم - المغرب

ونقل موقع "هسبريس" عن الرزرازي قوله إن عدد طلبات المشاركة في هذا البرنامج "كبير جدا".

وتقول السلطات في المغرب إنها تواصل "برنامج المصالحة" مع المعتقلين في قضايا الإرهاب، والإفراج عن الذين أعلنوا توبتهم من أفكار التطرف والإرهاب، حيث شمل شمل العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد الأضحى مجموعة من المحكومين على ذمة تلك القضايا بعد أن أعلنوا بشكل رسمي "تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب".

وبلغ عدد المفرج عنهم في قضايا التطرف والارهاب في العفو الملكي 11 نزيلا، حسب بيان لوزارة العدل المغربية.

وكان الملك المغربي محمد السادس قد اصدر عفوا عن 29 شخصا من المحكومين في قضايا الإرهاب في مايو الماضي.

وأوضح الرزرازي بأن برنامج المصالحة يتضمن دورات لمدة 3 أشهر، بهدف مساعدة المعتقلين في قضايا التطرف والإرهاب على المصالحة مع الذات ومع المجتمع، حيث اسفاد منها حوالي 270 موقوفا في قضايا الإرهاب والتطرف وتم الافراج عن العشرات منهم.

وأضاف مصطفى الرزرازي أن ما يؤكد نجاح هذا البرنامج هو غياب حالات العود لدى خريجيه، باستثناء حالة واحدة تتعلق بقضايا الحق العام.

وذكرت هيسبريس، حسب معطيات حصلت عليها من مصدر مطلع، أن العفو الملكي بمناسبة عيد الأضحى شمل عددا من الذين التحقوا بتنظيمات إرهابية في سوريا.