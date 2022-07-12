فريق امني رفيع المستوى يتفقد أحوال المرابطين في الحديدة باليمن

العالم - اليمن

وخلال الزيارة نقل ركن استخبارات دائرة شؤون الأفراد والاحتياط العام العميد محمد القديمي ونائب رئيس شعبة الانضمام وإنهاء الخدمات العميد الركن علي الصوفي ومدير المتحف الحربي العقيد وليد اليوسفي، تهاني وتبريكات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الدفاع للمرابطين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدم الزائرون هدايا رمزية تعبيرا عن مشاركتهم المرابطين أفراح عيد الأضحى المبارك في مختلف الجبهات.

وأشاد الزائرون بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، مؤكدين أن ثبات وصمود أبناء الشعب والجيش واللجان الشعبية هو الصخرة المنيعة التي ستتحطم عليها آمال دول العدوان ومرتزقتها.

من جانبهم ثمن المرابطون اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وقيادة وزارة الدفاع وحرصهم على تفقد أحوالهم ومشاركتهم فرحة العيد، مجددين العهد بمواصلة الصمود في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته حتى تحرير كل شبر من الأراضي اليمنية.