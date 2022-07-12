وزير الحرب الصهيوني يهاتف وزير المخابرات المصرية

العالم-الاحتلال

وحسب الصحيفة العبرية فأن "غانتس أكد لكامل إجراء الجيش والأمن الإسرائيلي كل ما بوسعهم للبحث عن جثث الجنود المصريين بكل ما للقضية من حساسية وقدسية".

وقال كتب غانتس أن الأخير هنأ الوزير المصري بحلول عيد الأضحى ودور مصر المحوري بالمنطقة واتفقا على مواصلة الحديث والالتقاء خلال الفترة القريبة القادمة.

وفي اليومين الماضيين، كشف الصحافي الإسرائيلي يوسي ميلمان، المختص في شؤون الأمن، وصحيفتا يديعوت أحرونوت وهآرتس العبريتان، عن "دفن جنود مصريين أحرقوا أحياء في حرب 1967، في مقابر جماعية لا تحمل أي علامات بمخالفة لقوانين الحرب ودون الإعلان عن قتلهم" وسط تقديرات تصل إلى عشرات.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأنه"تم تكليف سفارتها في تل أبيب بالتواصل مع السلطات الإسرائيلية لتقصي حقيقة ما يتم تداوله إعلامياً والمطالبة بتحقيق لاستيضاح مدى مصداقية هذه المعلومات".

وطالبت سفارتها بمطالبة "إسرائيل" بـ"إفادة السلطات المصرية بشكل عاجل بالتفاصيل ذات الصلة".

وحرب 1967 خاضتها "إسرائيل" ضد دول عربية واحتلت بسببها أراضي منها شبه جزيرة سيناء المصرية، قبل أن تحررها مصر بحرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، ويتلوها بسنوات "معاهدة سلام" بين البلدين.