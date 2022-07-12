الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات أميركية بشأن توريد مسيرات حديثة إلى روسيا

العالم - إيران



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن تاريخ التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في مجال بعض التقنيات الحديثة يعود إلى ما قبل الحرب في أوكرانيا ولم يحدث مؤخرا أي تطور خاص في هذا الصدد.

وأضاف: إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الحرب في أوكرانيا واضح تماماً وقد تم الإعلان عنه رسمياً عدة مرات.

وتابع: تأتي مزاعم المسؤول الأميركي بينما أميركا والأوربيين حولوا منذ سنوات، الدول المحتلة والمعتدية، بما في ذلك منطقة غرب آسيا، إلى مستودع لأسلحتهم الفتاكة المختلفة، فبدون هذه الأسلحة لما تمكن الصهاينة من مواصلة العدوان واحتلال الأراضي لمدة أكثر من سبعة عقود.