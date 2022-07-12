الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
٠١:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات أميركية بشأن توريد مسيرات حديثة إلى روسيا

الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات أميركية بشأن توريد مسيرات حديثة إلى روسيا
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣١ بتوقيت غرينتش

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، على تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي بخصوص بيع التقنيات الإيرانية الحديثة لروسيا.

العالم - إيران

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن تاريخ التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي في مجال بعض التقنيات الحديثة يعود إلى ما قبل الحرب في أوكرانيا ولم يحدث مؤخرا أي تطور خاص في هذا الصدد.

وأضاف: إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الحرب في أوكرانيا واضح تماماً وقد تم الإعلان عنه رسمياً عدة مرات.

وتابع: تأتي مزاعم المسؤول الأميركي بينما أميركا والأوربيين حولوا منذ سنوات، الدول المحتلة والمعتدية، بما في ذلك منطقة غرب آسيا، إلى مستودع لأسلحتهم الفتاكة المختلفة، فبدون هذه الأسلحة لما تمكن الصهاينة من مواصلة العدوان واحتلال الأراضي لمدة أكثر من سبعة عقود.

روابط ذات صلة

باعتراف العدو.. المسيرات فوق كاريش حدث استراتيجي كبير ويجب الرد عليه! 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بتكليف من الرئيس الأسد.. الزامل يكرم العاملين في محطة حلب الحرارية

الأمن العراقي يطيح بمتهم بالارهاب غربي بغداد

الاحتلال يعتقل 9 مواطنين من الضفة والقدس

إيران توجه رسالة إلى المفوض الأممي لحقوق الإنسان لمتابعة أوضاع حميد نوري

مقاومون يستهدفون مستوطنة "خارصينا" بالرصاص

الخارجية الإيرانية ترد على تصريحات أميركية بشأن توريد مسيرات حديثة إلى روسيا