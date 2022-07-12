الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الطاقة الذرية الإيرانية وروس أتوم تبحثان توسيع التعاون

الطاقة الذرية الإيرانية وروس أتوم تبحثان توسيع التعاون
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

بحث مساعد الشؤون الدولية في شركة روس أتوم مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية سبل توسيع التعاون النووي السلمي بين إيران وروسيا.

العالم - إيران

والتقى "نيكولاي سباسكي" مساعد الشؤون الدولية في شركة روس أتوم ، الذي يزور طهران مساء اليوم الثلاثاء، مع محمد إسلامي نائب رئيس الجمهورية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وعقد معه جولة من المباحثات.

واعتبر الجانبان في هذا اللقاء الذي حضره بهروز كمالوندي مساعد الشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية في منظمة الطاقة الذرية وسفير روسيا في طهران، العلاقات بين البلدين بأنها استراتيجية وناقشا السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات النووية السلمية.

الجدير بالذكر أن جزءاً من الوفد الروسي الذي رافق نيكولاي سباسكي من مختلف وحدات شركة روس أتوم، التقوا أمس بنظرائهم الإيرانيين وأجروا جولة من المباحثات.. كما دعا إسلامي نظيره الروسي أليكسي ليخاتشيف لزيارة إيران في أواخر هذا العام.

وجرى خلال المباحثات التي جرت صباح اليوم بين الوفدين الإيراني والروسي برئاسة كمالوندي وسباسكي، مناقشة مختلف سبل تطوير العلاقات في مختلف المجالات النووية.

روابط ذات صلة

الإتحاد الأوروبي يدعو إلى استئناف المحادثات النووية في أسرع وقت

وزير خارجية ایطاليا يدعو لانجاز محادثات الغاء الحظر ضد ايران بسرعة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 12-07-2022

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-07-2022

تشاهدون الليلة في بانوراما.. كواليس قتل المعارض السعودي مانع اليامي

طالبان توضح حقيقة وقوع اشتباكات على الحدود مع إيران

أمام البرلمان البريطاني.. باشاغا يهاجم الدبيبة: "كرّس الانقسام وأفشل الانتخابات"

توقيع مذكرة تفاهم حول تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال وإرتيريا