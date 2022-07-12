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القوات البحرية الأمريكية تبدأ مناورات بحرية مشتركة مع لبنان

القوات البحرية الأمريكية تبدأ مناورات بحرية مشتركة مع لبنان
الثلاثاء ١٢ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

بدأت القيادة المركزية للقوات ​البحرية الأمريكية و​الجيش اللبناني​، يوم الثلاثاء، تمرين "الاتحاد الحازم 2022"، ولمدة أسبوعين في ​المياه​ الإقليمية اللبنانية.

العالم-لبنان

وحسب بيان صادر عن القيادة المركزية للقوات ​البحرية الأمريكية NAVCENT، فإن التمرين السنوي سيركز على عمليات الأمن البحري وإجراءات مكافحة ​الألغام​ والتخلص من الذخائر المتفجرة، بمشاركة ما يقارب 60 عنصرا من البحرية الأمريكية ومشاة البحرية والجيش و​خفر السواحل​.

وادعى قائد NAVCENT و الأسطول الخامس الأميركي والقوات البحرية المشتركة الأدميرال براد كوبر، إلى أن هذه التدريبات هي "فرصة ممتازة للعمل مع شركائنا اللبنانيين ذوي القدرات العالية وتعزيز علاقتنا، فالعمل معا يعزز الأمن والاستقرار الإقليميين".

من جهتها، زعمت السفيرة الأمريكية في لبنان ​دوروثي شيا​، إنه "على مدى 22 عاما، أسست ​مناورات​ الاتحاد الحازم تعاونا بين قواتنا المسلحة وضمنت استعداد الجيش اللبناني لتنفيذ مهمته، وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجه الجيش اللبناني هذا العام في سياق الأزمة الاقتصادية في لبنان، فقد أظهروا التزاما غير عادي وستواصل ​الولايات المتحدة​ تقديم دعمها الكامل لجميع جهودهم".

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