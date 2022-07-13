شاهد ... تداعيات الأزمة السريلانكية على المنطقة

العالم - خاص بالعالم

وقال عباس في حديث لقناة العالم الإخبارية، خلال نشرة الاخبار، إن فرض حالة الطواري في كافة انحاء سريلانكا سيخلق نوع من حالة الانفلات الامني في البلاد، وأضاف، أن المتظاهرين من انحاء سريلانكا مستمرون في التوجه الى العاصمة السريلانكية "كولومبو" والى المباني الحكومية فيها.

وأوضح الصحفي عباس، أن الوضع في سريلانكا يذهب نحو المزيد من التأزم، لأن المتضاهرين غاضبين من هرب الرئيس "غوتابايا راجابكسا" دون تقديم استقالته، حيث انهم يطالبون باستقالة فورية لـه، وان تتسلم الحكم طبقة سياسية جديدة خالية من براثين الطبقة السابقة.

واشار عباس، الى ان هناك اشتباكات متصاعدة بين المتظاهرين وبين القوات الأمنية، والعسكرية والشرطة السريلانكية.

ورأى الصحفي عباس، ان الرئيس السريلانكي "غوتابايا راجابكسا" الفار من البلد، لم يقدم استقالته من منصبه، حتى يبقى يتمتع بالحصانة القانونية التي تمنع الجهات المعنية والسلطات من ملاحقته.

ولفت عباس، الى انه لا توجد جهة أو تيار أو حزب معين يقود حركة المتظاهرين في الشارع السريلانكي، ومايحصل فيه هي حركة عفوية يقوم بها المتظاهرين دون اي تخطيط مسبق.

واشار الصحفي الهندي، الى ان هناك حالة من القلق الاقليمي تجاه حالة الانفلات الامني التي تعيشها سريلانكا، موضحا ان الهند الجارة المجاورة لسريلانكا تخشى من نزوح اللاجئين السريلانكيين الى اراضيها.

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