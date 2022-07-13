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الصحة الإيرانية تسجل 5 حالات وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية تسجل 5 حالات وفاة جديدة بكورونا
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن وفاة 5 اشخاص بفيروس کورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لیرتفع عدد الوفيات الى 141 الف و 456 شخصا.

العالم - ايران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي الأربعاء، عن تسجيل خمسة الاف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و260 الفا و17 شخصا.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 65 الف و989 شخصا لغاية الآن.

وأضافت أن 397 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليون و784 ألف و149 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد.

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