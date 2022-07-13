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الخارجية الروسية تعلق على التصريحات الأميركية حول المسيّرات الإيرانية

الخارجية الروسية تعلق على التصريحات الأميركية حول المسيّرات الإيرانية
الأربعاء ١٣ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

وصف مصدر في وزارة الخارجية الروسية تصريح مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان حول تزويد إيران لروسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا بأنه شائعة ومثير للسخرية.

العالم - أوروبا

وقال المصدر للصحفيين: "أصبحت الشائعات من جهة واشنطن أمرا معتادا. تصريح آخر مثير للسخرية من ممثل أميركي رفيع المستوى تسبب في حيرة صريحة في موسكو".

وأضاف المصدر أن توقيت هذا البيان على ما يبدو يتزامن مع جولة جو بايدن في الشرق الأوسط المقرر إجراؤها في الفترة من 13 إلى 16 يوليو و"يجب أن تزيد المشاعر المعادية لإيران في الدول العربية من خلال النشر المستهدف لمعلومات مضللة" حول التعاون بين روسيا وإيران في المجال العسكري التقني الحساس".

وتابع: "على الرغم من أن الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، قد دحض بالفعل هذا "الكذب"، أود أن أشير إلى أن المناسبة الإعلامية نفسها قد اختيرت دون جدوى، وأن منطق جيك سوليفان غير مقنع وخال تماما من المنطق".

وأشار إلى أن نقل عدد كبير من الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع عالية الكفاءة إلى مسرح العمليات الأوكراني، بعيدا عن الشرق الأوسط، من شأنه أن يقلل بشكل كبير من مخاطر استخدامها مباشرة في المنطقة وبالكاد يثير قلق الدول العربية".

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الخارجية الروسية تعلق على التصريحات الأميركية حول المسيّرات الإيرانية

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