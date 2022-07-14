الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الطيران الروسي يدمر ورشة لصناعة طائرات مسيرة للإرهابيين في إدلب (فيديو)

الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٤ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الطيران الحربي الروسي دمّر نقاطاً وتحصينات تحت الأرض وورشة لتصنيع درونات مسيرة للتنظيمات الإرهابية المدعومة من تركيا، وذلك رداً على اعتداءاتها المتكررة على المناطق الآمنة ومواقع الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

العالم-سوريا

وذكرت "سانا" أنه "رداً على الاعتداءات المتكررة التي تقوم بها المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة من النظام التركي على مواقع الجيش العربي السوري في منطقة خفض التصعيد بريف إدلب قام الطيران الحربي الروسي باستهداف أحد مواقع تلك المجموعات ما أدى إلى تدمير عدد من التحصينات تحت الأرض بما فيها من إرهابيين وأسلحة ومعدات إضافة إلى ورشة لتصنيع دراونات مسيرة".

ويواصل إرهابيو "جبهة النصرة" المنتشرون في إدلب اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية والمدفعية والدرونات المذخرة على القرى والبلدات الآمنة في منطقة خفض التصعيد وجوارها في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة وجود مختبرات لتجهيز واعداد المواد السامة لدى التنظيمات الإرهابية في عدد من مناطق الشمال السوري بالتنسيق مع تنظيم "الخوذ البيضاء" الإرهابي يديرها مختصون وخبراء تم تدريبهم في أوروبا ليتم استخدام تلك المواد في تنفيذ هجمات كيميائية مفبركة ضد المدنيين لاتهام الدولة السورية بها.

المصدر: "سانا"

روابط ذات صلة

الدفاع الروسية: إرهابيو جبهة النصرة يحضرون لاستفزاز بمواد سامة في إدلب السورية

الخلافات تصاعدت بصفوفها.. 'تحرير الشام' تعتقل أحد قيادييها في إدلب

سوريا.. اعتداءات جديدة لإرهابيي "النصرة" بمنطقة خفض التصعيد

قصف الإرهابيون منطقة إدلب السورية 11 مرة خلال اليوم الماضي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

'أكسيوس': مسؤولون من 'إسرائيل' والسعودية و4 دول خليجية شاركوا باجتماع ضد حزب الله

 مجلس النواب السريلانكي: سيُنتخب رئيس جديد للبلاد في 20 من الشهر الجاري

إعلان مغربي عن تدابير لتنظيم الطائفة اليهودية

الطيران الروسي يدمر ورشة لصناعة طائرات مسيرة للإرهابيين في إدلب (فيديو)

بتعليمات من الدبيبة.. ليبيا.. قوة تقتحم مؤسسة النفط لتسليمها للرئيس الجديد

كاتب 'اسرائيلي': الـ'ناتو' العربي حلم لن يتحقق