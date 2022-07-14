رئيس منظمة تعبئة البناء: سيتم انشاء اكثر من 1000 مقر ميداني للعمل التطوعي 

العالم - ايران

وفي حديثه خلال ملتقى رؤساء المجموعات التطوعية (الجهادية) بمحافظة سمنان، وبحضور رئيس منظمة تعبئة المستضعفين العميد غلام رضا سليماني، قال رئيس منظمة تعبئة البناء العميد محمد زهرائي: ان المجموعات التطوعية (الجهادية) بمثابة المحرك لتقديم الخدمات.

وبيّن ان المتبرعين للعمل التطوعي (الجهاديين) هم قادة جبهة تقديم الخدمات والعمل التطوعي، وهم من نفس سنخ التعبوئيين خلال حقبة الدفاع المقدس.

وأضاف العميد زهرائي: من المقرر ان يتم إنشاء اكثر من 1000 مقر ميداني للعمل التطوعي (الجهادي) في المحافظات والاقضية خلال خمس سنوات، مبينا ان عمل المتطوعين (الجهاديين) بحاجة الى ملحق ثقافي وإعلامي، من اجل أن يؤدي عرض خدماتهم الى خلق الثقة وبث الامل لدى عامة الجماهير.