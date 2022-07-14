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'بريكس': مصر والسعودية وتركيا قد تنضم قريبا جدا إلى المجموعة

'بريكس': مصر والسعودية وتركيا قد تنضم قريبا جدا إلى المجموعة
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت بورنيما أناند رئيسة المنتدى الدولي لدول مجموعة "بريكس"، في حديث لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن تركيا ومصر والسعودية قد تنضم "في القريب العاجل جدا"، إلى قوام المجموعة.

العالم - السعودية

وذكرت أناند، أن الصين وروسيا والهند ناقشت هذا الموضوع، خلال قمة قادة مجموعة "بريكس" الرابعة عشرة، التي عقدت بشكل افتراضي في الفترة من 23 إلى 24 يونيو.

وأضافت: "لقد أبدت كل هذه الدول اهتمامها بالانضمام وتستعد لتقديم طلب العضوية. أعتقد أن هذه خطوة جيدة، نظرا لأنه يتم دائما النظر بشكل إيجابي إلى مثل هذا التوسع، ومن الواضح أنه سيزيد من تأثير بريكس في كل العالم".

وأعربت عن أملها في أن تتم عملية انضمام هذه الدول إلى المجموعة بشكل سريع جدا، "لأن جميع ممثلي الدول النواة للتجمع يبدون اهتماما بتوسيع المنظمة. لذلك سيكون ذلك قريبا جدا".

وشددت على أن انضمام مصر والسعودية وتركيا، سيجري بسرعة كذلك لأنه تم إطلاق هذه العملية فعلا. وذكرت أن الانضمام قد لا يتم في وقت واحد.

وفي وقت سابق، أفاد لي كيكسين، رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية الصينية، بأن عدة دول "تطرق أبواب" المنظمة ومن بينها ذكر إندونيسيا وتركيا والسعودية ومصر والأرجنتين.

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