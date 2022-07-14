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اكتشاف نوع فرعي لسلالة 'أوميكرون' مقاوم وشديد العدوى

اكتشاف نوع فرعي لسلالة 'أوميكرون' مقاوم وشديد العدوى
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

نقلت قناة تلفزيون "سي تي في" الكندية عن مصدر أن أولى حالات الإصابة بنوع فرعي جديد "BA.2.75" من سلالة "أوميكرون" تم اكتشافها في كندا.

العالم-صحة

وبحسب القناة التلفزيونية الكندية، يُعتقد أن النوع الفرعي الجديد "BA.2.75" شديد العدوى، ومقاوم للأجسام المضادة التي يتم الحصول عليها بعد التطعيم أو المرض، كما أشارت إلى أن العلماء لم يتوصلوا بعد إلى معرفة مدى خطورة مسار الإصابة بهذا النوع مقارنة بالسلالات الأخرى.

وقال بهذا الشأن متحدث باسم وزارة الصحة الكندية: "بحسب تقرير أولي، وحتى تاريخ 6 يوليو، تم تسجيل خمس حالات في كندا للإصابة بعدوى BA2.75 "، مشيرا في السياق ذاته إلى أن "الأرقام قد تتغير مع تدقيق تعريف هذه الأنواع الفرعية".

كما أفادت القناة بالعثور على طفرة الفيروس التاجي هذه في الهند وفي عشر دول أخرى على الأقل، بما في ذلك أستراليا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

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