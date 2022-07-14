الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٩:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

تحقيق مغربي يعزو سبب وفاة المهاجرين في حادثة مليلية إلى 'الاختناق'

تحقيق مغربي يعزو سبب وفاة المهاجرين في حادثة مليلية إلى 'الاختناق'
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وهو هيئة رسمية مغربية، أن المهاجرين الأفارقة الذين لقوا حتفهم في أواخر يونيو خلال محاولتهم الدخول إلى مليلية، ماتوا جراء "الاختناق والتدافع".

العالم-المغرب

وقالت رئيسة المجلس آمنة بوعياش في مؤتمر صحافي في الرباط عُقد لتقديم خلاصات "لجنة الاستطلاع لبناء الوقائع" التابعة للمجلس، "تؤكد بعثة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن 23 مهاجرا توفوا بعد محاولة العبور إلى مليلية".

وقال الدكتور عادل السحيمي العضو في اللجنة، إنه يرجح "الاختناق الميكانيكي" كسبب للوفاة، بينما أوصى بانتظار نتائج تشريح الجثث الذي "لا يزال جاريا".

ووصف المجلس في خلاصاته طريقة القيام بهذا "الهجوم غير المسبوق" عندما حاول ما يقرب من ألفي مهاجر غير شرعي عبور الحدود إلى جيب مليلية الإسباني من الأراضي المغربية، في 24 يونيو.

وبحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "انقسم المهاجرون، ومعظمهم من السودانيين الذين وصلوا بأعداد كبيرة والمسلّحين بالعصي والحجارة، إلى مجموعتين: الأولى اقتحمت مركزاً حدودياً مغلقاً منذ العام 2018، بينما تسلّقت الثانية الجدران المغطاة بالأسلاك الشائكة القريبة".

وأضاف المجلس أن "عددا كبيرا من المهاجرين وجدوا أنفسهم محشورين في هذه المنطقة الضيقة، ما تسبّب في تدافع أدى إلى اختناق المهاجرين".

وفيما يتعلق بـ"الاستخدام المفرط" للعنف من قبل قوات الأمن المغربية، والذي استنكرته الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، أكّد المجلس أنّ القمع المغربي جاء "رداً للخطر نظراً للعدد الكبير للمهاجرين المسلّحين بالعصي والحجارة".

روابط ذات صلة

حقيقة استدعاء وزير الخارجية لسفير المغرب بالسودان

اتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي على زيادة التعاون في مجال الهجرة بعد كارثة مليلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. زيارة بايدن ومحاولة اغراق الدول العربية في مستنقع التطبيع

باحث سياسي لقناة العالم: شاهد.. هذا ما تريده ايران من دول المنطقة

شاهد.. لماذا بايدن سيغادر صفر اليدين من المنطقة؟

برأيكم .. ماذا سيتمخض من جولة بايدن الى المنطقة؟

قيادي بالجهاد الاسلامي: زيارة بايدن للمنطقة لأجل الرياض وأي لقاءات أخرى 'هوامش'

سيارة تُحلّق في سماء اليابان..فيديو