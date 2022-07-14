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قطر تستعين بأنظمة دفاع جوي سويسرية لتأمين فعاليات كأس العالم

قطر تستعين بأنظمة دفاع جوي سويسرية لتأمين فعاليات كأس العالم
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:٢٣ بتوقيت غرينتش

قالت وزارة الاقتصاد السويسرية إن صادرات البلاد من الأسلحة ارتفعت بأكثر من 40% لتصل إلى 516 مليون فرنك سويسري (528 مليون دولار) في النصف الأول من العام الحالي.

العالم - قطر

ووفقا للبيانات المنشورة، كان من بين هذه المبيعات ما قيمته 159.8 مليون فرنك سويسري (31% تقريبا من الإجمالي) من مبيعات أنظمة الدفاع الجوي إلى قطر، لحماية استادات كأس العالم لكرة القدم، بحسب "يورو نيوز".

ذكرت وسائل إعلام سويسرية في يونيو/ حزيران أن البلاد أنجزت أكبر صفقة أسلحة منذ سنوات مع قطر التي اشترت نظامي دفاع جوي بلغ سعرهما نحو 216.6 مليون دولار أمريكي.

وانتقد معارضون في البرلمان موافقة الحكومة السويسرية آنذاك على الصفقة بالنظر إلى أن قطر اتُهمت "بانتهاك حقوق العمال" الذين عملوا في مشاريع بناء الاستادات، حيث توفي 6500 عامل بحسب ما ذكرته صحيفة "الغارديان" في تحقيق استقصائي حسبما افاد موقع روسيا اليوم.

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