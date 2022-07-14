الشيخ البغدادي: معادلة السيد نصر الله الجديدة من أهمّ إنجازات نصر ٢٠٠٦

العالم - لبنان

وخلال لقاءٍ اليوم الخميس في الضاحية الجنوبية، أضاف الشيخ البغدادي إذا كان بعض المتابعين من عملاء أمريكا سمعوا لما قاله بايدن من أرض فلسطين، فالأكثرية الساحقة لا يعنيهم الأمر ولا يُقيمون له وزنًا، بينما تجد العالم بأسره كان يُصغي باهتمامٍ شديد لما أطلقه سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من معادلة أنَّ العدو لن يتمكن من إخراج الغاز والنفط من أرض فلسطين ما دام الأمريكي يمنع لبنان من استخراج ثرواته من البحر، هذه المعادلة تكشف عمّا حقّقه الانتصار في عدوان تموز ٢٠٠٦ م.

وأضاف الشيخ البغدادي: إنَّ الذين لم يفهموا إلى اليوم معنى الانتصار وهزيمة العدو، أو أنّهم لا يُحبّون أن يسمعوا ذلك، هم مجبرون اليوم على هضم هذه الحقائق، وعليهم أن يعلموا أنّ السياسة التي ساروا بها في لبنان والتي تصبّ بالكامل في خدمة المشروع الأمريكي والإسرائيلي والسعودي، لن يتمكّنوا من السير بها طويلاً، وعليهم أن يُدركوا أنّ الظروف التي كانت تمنع المقاومة من إطلاق معادلات جديدة قد تغيّرت، ولم يعد هذا العالم محكوماً للإدارة الأمريكية المترهّلة مع حلفائها، فالمعادلة الجديدة تقول: غير مسموح لكم ولأسيادكم تجويع الناس والتلطي خلف مذاهبكم وطوائفكم.

وشدد أنّ مشكلة المنطقة هي بالسياسة الأمريكية التي لم تقم يوماً على العدالة، وإلى الآن لم تفهم طبيعة الشعوب والتزامها بدينها وقيمها، وأنها مهما صنعت من عملاء لها من مختلف الطوائف والمذاهب، ومهما أرعبت وجوّعت الناس لن تتمكن من تغيير عقيدة المجتمعات بوجوب إزالة الكيان الغاصب عن أرض فلسطين.

وختم الشيخ البغدادي كلامه مؤكدا أنّ المجتمع اللبناني بات يُدرك هذه الحقائق والأمل الوحيد المتبقي لديه هو الالتزام بخيار المقاومة التي دافعت عنه وحرّرت البلاد من الإسرائيليين والتكفيريين، وتُطالب له بحياةٍ كريمة وتعده بمستقبلٍ واعد يكونُ فيه المنتصر والعزيز.