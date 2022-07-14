19 مصابا بحرائق ضخمة تلتهم الغابات بجنوبي تركيا

العالم-تركيا

وحيد كيريشتشي، وزير الزراعة والغابات التركي، قال إن التقييمات الأولية أظهرت أن الحريق اندلع في محول كهرباء في المنطقة، وأن ما يصل إلى 1500 فدان من الأراضي تضررت بالفعل، وأضاف أن الرياح الشديدة زادت من صعوبة احتواء الحرائق التي اندلعت منتصف نهار أمس الأربعاء.

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة إن 19 شخصاً أصيبوا بسبب الحرائق، وما زال تسعة منهم يتلقون العلاج حتى صباح اليوم الخميس، فيما قال كيريشتشي إنه تم إجلاء 2400 شخص عن المنطقة كإجراء احترازي.

وقالت السلطات إن عشر طائرات و20 طائرة هليكوبتر، منها واحدة يمكنها العمل ليلاً، تشارك في جهود مكافحة النيران.