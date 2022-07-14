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وزير اقتصاد لبنان يحذّر من انهيار الأهراءات في مرفأ بيروت

وزير اقتصاد لبنان يحذّر من انهيار الأهراءات في مرفأ بيروت
الخميس ١٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

رأى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أن الخوف الكبير الأن هو من دخول النار إلى داخل أهراءات القمح في مرفأ بيروت،

العالم - لبنان

واشار أمين سلام في مؤتمر صحفي في مرفأ بيروت اليوم الخميس ، إلى أننا سنتابع الامر من اجل الوصول إلى حلول، ولكي لا يتم تعريض اي حياة شخص للخطر، مبيناً أنه يوجد فريق تقني ومهندسين مختصين بهذا الموضوع، يقومون بارسال لنا تقرير يومي عن الموضوع.

واوضح، أن النيران التي تهب هي فقط من خارج الاهراءات، ولكنها ستشتعل كل فترة بسبب الطقس، مشيراً بخصوص موضوع هدم الاهراءات، إلى أن الآن لا يوجد قرار بالهدم، بل يجب أن نتريث، لكن في حال بقيت المواد داخل الاهراءات، فستظل النار تأكل القمح، وممكن أن نصل إلى نتيجة أن يتم هدم الاهراءات، وهناك استمهال وترو من اجل عدم القيام بقرار خاطئ.

وطمأن سلام، اللبنانيين، أنه لا يوجد تخوف من حصول انفجار كإنفجار 4 آب.

وفي عام 2020 يوم 4 أغسطس (أب) وقع انفجار هائل داخل مرفأ بيروت و خلف الانفجار أكثر من 200 قتيل و ستة ألاف جريح و ادي كذلك الى انهيار جزء كبير من الاهراءات و تخريب عدد كبير من البيوت السكنية و المحال التجارية.

ويشهد الجزء الشمالي من إهراءات مرفأ بيروت حريقا مستمرا منذ عدة أيام نتيجة اشتعال حبوب القمح والذرة المُخمّرة الموجودة في المكان منذ وقوع انفجار الرابع من أغسطس/آب عام 2020.

وفي هذا الصدد نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت والحملة التضامنية لحماية إهراءات مرفأ بيروت وقفة أمام المدخل رقم 9 للمرفأ للمطالبة بإخماد الحريق الذي يهدد بانهيار المبنى.
و حسب قول بعض الاهالي إن السلطات اللبنانية لديها مخطط لطمس الجريمة وهم يعملون على تنفيذه بحذافيره .

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