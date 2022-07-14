زيارة بايدن إلى السعودية ومصير العدوان على اليمن

العالم - المشهد اليمني

من بين الملفات التي سيحملها معه بايدن الى السعودية هو الملف اليمني، حيث يحاول الحفاظ على الهدنة فيه من اجل ضمان تصدير النفط السعودي الاماراتي، لكن صنعاء لديها رأي اخر بهذا الخصوص، تؤكد بحسب المراقبين ضرورة مفادها 'إما الأمن للجميع و إما لا أمن لأحد.



وقال القيادي في حركة انصار الله ابراهيم العبيدي حول هذا الموضوع، إن مساعي الولايات المتحدة الحالية في المنطقة هي ذات المساعي السابقة، مشددا على ان زيارة بايدن للسعودية يجب ان توجه لوقف العدوان على اليمن.

بدوره قال نائب وزير الإعلام اليمني فهمي يوسف، إن زيارة بايدن ليست مفاجئة وهي تتوخى عدة اهداف بينها تأمين مطامع الكيان الاسرائيلي في المنافذ المائية اليمنية، وكذلك تتوخى ايضا تدشين القواعد العسكرية التي يتم انشاؤها للكيان الصهيوني في الاراضي اليمنية.