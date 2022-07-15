الخارجية الايرانية تعلق على البيان المشترك لبايدن ولابيد

العالم - ايران

وكتب كنعاني في تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: لقد تم التأكيد في البيان المشترك لبايدن ولابيد على "التزام أمريكا الثابت بالحفاظ على أمن إسرائيل وتفوقها العسكري". لا تخطئوا ، فالهدف ليس إيران فحسب ، بل على الدول العربية والإسلامية أن تضع دوما بتفوق الكيان الصهيوني، ومن هنا ، فإن مصدر التهديد الرئيسي للمنطقة واضح تمامًا.

كما كتب كنعاني في تغريدة أخرى: ما دامت "إسرائيل" المصطنعة هي المحطة الأولى لزيارات الرؤساء الأميركيين والهدف الأول هو الحفاظ على أمنها وتفوقها ، فإن شعوب ودول المنطقة لن تصل الى السلام والاستقرار والهدوء.

وقال: الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتبر أمن جيرانها من أمنها.

وتزامنا مع عقد المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الصهيوني يائير لابيد في القدس المحتلة ، أعرب الجانبان في بيان مشترك عن التزام الولايات المتحدة بإنشاء هيكل إقليمي من أجل مزيد من تعزيز علاقات الكيان مع دول المنطقة وتطويرها مع باقي الدول العربية والإسلامية .