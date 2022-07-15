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منظمة شنغهاي للتعاون تؤكد استلام طلب انضمام بيلاروس

منظمة شنغهاي للتعاون تؤكد استلام طلب انضمام بيلاروس
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

قال الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ، إن بيلاروس قدمت طلبها للانضمام إلى هذه المنظمة، التي تعرب عن استعدادها لبدء الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأضاف: "بالفعل، تقدمت بيلاروس رسميا بطلب للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون كعضو كامل العضوية".

وشدد على أن ذلك، يدل على أن مينسك باتت على قناعة بأن قيم ومبادئ منظمة شنغهاي للتعاون تتوافق مع قيم ومبادئ بيلاروس.

في وقت سابق، أعلن القائم بأعمال وزير خارجية أوزبكستان فلاديمير نوروف، أن بيلاروس تقدمت بطلب للحصول على عضوية منظمة شنغهاي للتعاون، وقد تم بالفعل إرسال طلبها إلى الدول الأعضاء، وقد تبدأ إجراءات قبولها في عضوية منظمة شنغهاي للتعاون خلال قمة المنظمة التي ستعقد في سمرقند في سبتمبر المقبل.

وقال نوروف، إن كل قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون أكدوا مشاركتهم في قمة سمرقند، لكن بعضهم لم يقرر بعد شكل مشاركته.

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