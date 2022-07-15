التجارة بين الصين وأفريقيا بلغت العام الماضي 254.3 مليار دولار

العالم – خاص بالعالم

وأشارت الإدارة العامة للجمارك الصينية، في تقرير لها أن التجارة بين الصين وإفريقيا نمت بشكل لافت في الفترة الماضية.

في التفاصيل.. غذاء ملايين البشر ان لم يكن المليارات مصيره هنا على هذه الطاولة المستديرة.. تركيا اعلنت عن التوصل الى إتفاق بين روسيا واوكرانيا بشأن ملف الحبوب الاوكرانية. واضافت ان المحادثات التي ترعاها وتجري بين روسيا وأوكرانيا وتركيا ومسؤولي الأمم المتحدة بشأن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من البحر الأسود أسفرت عن اتفاق لتشكيل مركز تنسيق لضمان سلامة ممرات الشحن. واوضحت انقرة أنه سيتم توقيع اتفاق الأسبوع المقبل عندما تجتمع جميع الأطراف مرة أخرى. مشيرة إلى ان جميع الاطراف اتفقت على ضوابط مشتركة لفحص شحنات الحبوب في الموانئ.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: اتفق المندوبون الأوكراني والروسي الأسبوع المقبل على الاجتماع مرة أخرى في تركيا، وفي هذا الاجتماع سيتم مراجعة كل الخطوات بشأن تصدير الحبوب، وخلاله سيتم توقيع اتفاق تصدير الحبوب.

صحيفة وول ستريت جورنال، الاميركية قالت ان الاتفاق يشمل إزالة الألغام بشكل جزئي ووقف إطلاق النار. وأضافت انه وفقا للاتفاقية يمكن تصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية بواسطة قوافل ترافقها سفن أوكرانية. وسيقوم الجيش التركي، بفحص السفن الفارغة التي ستصل إلى الموانئ الأوكرانية لنقل الحبوب. وبحسب الصحيفة سيتم العمل لاحقا لتحديد التفاصيل الفنية للاتفاقية.

اما وزيرة الخزانة الاميركية جانيت يلين، فقد اعتبرت إن التحدي الأكبر أمام الاقتصاد العالمي يأتي من الحرب في أوكرانيا. واضافت ان العالم يشهد تداعيات هذه الحرب خصوصا في أسعار الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي. واوضحت انه يجب أن يكون لدى المجتمع الدولي رؤية واضحة لكيفية مواجهة العواقب الاقتصادية والإنسانية العالمية لهذه الحرب. وتعاني دول العالم بشكل واضح من ازمة القمح والحبوب بعد الحرب في اوكرانيا حيث ان روسيا واوكرانيا تصدران الكمية الاكبر من الحبوب للعالم.