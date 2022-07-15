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تنصيب رئيس الوزراء في سريلانكا رئيسا مؤقتا للبلاد

تنصيب رئيس الوزراء في سريلانكا رئيسا مؤقتا للبلاد
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٠١ بتوقيت غرينتش

جرى في سريلانكا، تنصيب رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه رئيسا مؤقتا للبلاد بعد قبول استقالة غوتابايا راجاباكسا.

العالم - أسيا و الباسفيك

وسيتولى الرئيس المؤقت مهامه إلى أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا في 20 يوليو، بحسب مكتب رئيس المجلس التشريعي.

وأوضح مكتب رئيس البرلمان ماهيندا يابا ابيواردانا، أن الترشيحات للرئاسة ستقبل في 19 يوليو، فيما سيكون على النواب التصويت في اليوم التالي.

وكان آلاف المتظاهرين خرجوا مؤخرا إلى شوارع كولومبو مطالبين باستقالة الرئيس غوتاباي راجاباكسا، وجرى خلال الاحتجاجات اقتحام منزل رئيس البلاد، ثم منزل رئيس الوزراء، وأصيب أكثر من 30 شخصا.

وفي مقابلة حصرية مع "تاس"، قال رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرمسينغه إن البلاد تمر بأسوأ أزمة في تاريخها الحديث، وهي تعاني من نقص خطير في العملات الأجنبية والوقود ومنتجات النفط والأسمدة والغذاء والأدوية لمجموعات معينة من السكان، مشيرا إلى أن التغلب بشكل كامل على الأزمة الاقتصادية سيستغرق ثلاث سنوات أو أكثر.

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