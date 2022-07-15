الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢
١١:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

فنانة سورية تدخل موسوعة غينيس لهذا السبب..

فنانة سورية تدخل موسوعة غينيس لهذا السبب..
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:١٤ بتوقيت غرينتش

حققت الفنانة السورية الشابة، لما زكريا، رقما قياسيا ودخلت موسوعة غينيس بعد نجاحها برسم أكبر لوحة لدوائر الماندالا بطريقة مميزة جدا.

العالم- منوعات

وأشارت الفنانة إلى أنها خططت لعملها الفني المميز لمدة عامين تقريبا، واستغرقت لوحتها نحو 5 أشهر من العمل فعليا بمعدل 6 ساعات من العمل اليومي.

وتمكنت الفنانة الشابة من رسم 4096 دائرة ماندالا بمختلف الأقطار والألوان والزخارف المتنوعة، أكبرها بقطر مترين وأصغرها بقطر 2 سم، وعلى 8 ألواح من خشب الـ MDF لتجمعها معا بمساحة 25 متر مربع تقريبا.

وعملت لما على إنجاز تحفتها الفنية في مرسمها الصغير ببلدة دير عطية السورية، واستخدمت لهذا العمل ألوان الإكريليك لرسم دوائر منفردة وغير متكررة ومختلفة عن بعضها البعض.

روابط ذات صلة

سوريا تحصد ذهبية وفضية في اليوم الأول لبطولة غرب آسيا لألعاب القوى

سورية تحرز برونزية جديدة في بطولة غرب آسيا لألعاب القوى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

فنانة سورية تدخل موسوعة غينيس لهذا السبب..

خلال مؤتمر صحفي في بيت لحم... عباس لـ'بايدن': بعد 74 عاما من النكبة والتشرد آن لهذا الاحتلال أن ينتهي

على هامش لقائه بنظيره الاذربيجاني شمخاني: الأمن المستورد لا يخدم مصالح بلدان المنطقة

هذا ما جاء في خطاب السيد الصدر في 'الصلاة الموحدة'

نجل الجبري يعرض تسوية على ابن سلمان

بحرية الجيش الايراني تعرض أسطول حاملات المسيرات + فيديو