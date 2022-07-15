شاهد..تعرّض الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي لموقف محرج

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حيث وجه الصحافيون أسئلة حول جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي وتعهد بايدن بجعل السعودية دولة منبوذة، فيما تجنب الرئيس الأميركي وولي العهد السعودي الرد على الأسئلة.

وكان قد استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الجمعة الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بجدة.

وينهي اللقاء مقاطعة الرئاسة الأمريكية للأمير الشاب على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأظهرت لقطات مصوّرة بثتها وسائل إعلام رسمية الأمير محمد بن سلمان، مرحبا ببايدن عند أحد مداخل القصر الملكي في جدة، قبل أن يطرق كل منهما قبضته بقبضة الآخر.

ووصل بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في زيارة رسمية إلى السعودية قادما من فلسطين المحتلة، متراجعا عن تعهده خلال حملته الانتخابية بجعل المملكة دولة "منبوذة".

وكان في استقباله لحظة نزوله من سلم الطائرة، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وسفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر.

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