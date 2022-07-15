الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢
١٢:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ دعموش: ما يفعله الاميركي في لبنان لم يعد مجرد حصار وانما حرب مفتوحة

الشيخ دعموش: ما يفعله الاميركي في لبنان لم يعد مجرد حصار وانما حرب مفتوحة
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

 اكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" الشيخ علي دعموش، في خطبة الجمعة،" أن "الادارة الاميركية، التي تتبنى كيان العدو الصهيوني وتحاول تعزيز مكانته في المنطقة من خلال التطبيع، لا تزال تستهدف لبنان والشعب اللبناني".

العالم- لبنان

وشدد على أن "ما يفعله الاميركي في لبنان لم يعد مجرد حصار وانما حرب مفتوحة لتدمير الدولة وتجويع اللبنانيين وقتلهم بالفوضى والانقسام والاقتتال الداخلي، وبالتالي اليوم مصير البلد بات مهددا وعلى الجميع ان يتحمل مسؤوليته الوطنية في الحفاظ على بقاء لبنان وحياة اللبنانيين".

وراى الشيخ دعموش ان "المقاومة تقوم بدورها في مواجهة هذه المعركة المصيرية، وترفض سياسة الابتزاز والمناورة وتقطيع الوقت التي يتبعها الاميركي والاسرائيلي مع لبنان، وتقدم المواقف والحلول الوطنية التي لا تحمي حقوق لبنان وثرواته النفطية فقط، بل تؤسس لاخراج لبنان من ازماته الاقتصادية والمعيشية، واذا كان هناك من لديه حلول اخرى لما يجري فليتقدم بها، فالمسؤولية هنا وطنية ومصيرية ولم تعد تحتمل جدالات ونقاشات بيزنطية ولا مواقف ومماحكات لا فائدة منها".

روابط ذات صلة

دعموش: الحكومة ضرورة وطنية ومدخل اساس وجوهري لوقف الانهيار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الإيرانية تسجل 13 وفاة جديدة بكورونا

خطيب جمعة طهران: واقعة الغدير تعتبر خارطة طريق شاملة للمجتمع الإسلامي

الشيخ دعموش: ما يفعله الاميركي في لبنان لم يعد مجرد حصار وانما حرب مفتوحة

‏ لترهيب لبنانيين اقتربوا من السياج الشائك.. انتشار للجيش اللبناني والاحتلال شرق حولا بعد إطلاق الأخير رصاصتين بالهواء

فنانة سورية تدخل موسوعة غينيس لهذا السبب..

خلال مؤتمر صحفي في بيت لحم... عباس لـ'بايدن': بعد 74 عاما من النكبة والتشرد آن لهذا الاحتلال أن ينتهي