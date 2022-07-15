الشيخ دعموش: ما يفعله الاميركي في لبنان لم يعد مجرد حصار وانما حرب مفتوحة

العالم- لبنان

وشدد على أن "ما يفعله الاميركي في لبنان لم يعد مجرد حصار وانما حرب مفتوحة لتدمير الدولة وتجويع اللبنانيين وقتلهم بالفوضى والانقسام والاقتتال الداخلي، وبالتالي اليوم مصير البلد بات مهددا وعلى الجميع ان يتحمل مسؤوليته الوطنية في الحفاظ على بقاء لبنان وحياة اللبنانيين".

وراى الشيخ دعموش ان "المقاومة تقوم بدورها في مواجهة هذه المعركة المصيرية، وترفض سياسة الابتزاز والمناورة وتقطيع الوقت التي يتبعها الاميركي والاسرائيلي مع لبنان، وتقدم المواقف والحلول الوطنية التي لا تحمي حقوق لبنان وثرواته النفطية فقط، بل تؤسس لاخراج لبنان من ازماته الاقتصادية والمعيشية، واذا كان هناك من لديه حلول اخرى لما يجري فليتقدم بها، فالمسؤولية هنا وطنية ومصيرية ولم تعد تحتمل جدالات ونقاشات بيزنطية ولا مواقف ومماحكات لا فائدة منها".