العثور على جثة زوجة ترامب السابقة في شقتها.. وهذا سبب وفاتها

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وتم الإعلان عن وفاة “إيفانا” دون اعتبار أي شبهة لوفاتها، حيث يبدو أنها توفيت لأسباب طبيعية. وفق ما قالت شرطة نيويورك.

وأصدرت عائلة ترامب بيانا أكدت فيه وفاة إيفانا: “ببالغ الحزن نعلن وفاة والدتنا الحبيبة إيفانا ترامب”.

وأضافت العائلة: “كانت والدتنا امرأة رائعة – قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وجمال متألق، وأم وصديقة مهتمة. كانت إيفانا ترامب إحدى الناجيات. لقد هربت من الشيوعية واحتضنت هذا البلد. علمت أطفالها الجرأة والصلابة والرحمة والتصميم”.

وقالت العائلة: “سوف تفتقدها أمها وأطفالها الثلاثة وأحفادها العشرة كثيرًا”.

تزوجت إيفانا ودونالد ترامب عام 1977، وتشترك مع ترامب في ثلاثة أبناء هم دونالد جونيور وإيريك وابنته إيفانكا.

وكتب ترامب على منصة الحقيقة الخاصة به: “أشعر بحزن شديد لإبلاغ كل من أحبهما، ومن بينهم كثيرون، أن إيفانا ترامب قد توفيت في منزلها في مدينة نيويورك”.

تزوجت إيفانا أربع مرات طوال حياتها، مرة قبل ترامب ومرتين بعد ذلك.بحسب “ذا صن”

زواجها من ترامب كان في عام 1977، وأصبحت على الفور شخصية شعبية في مجتمع نيويورك خلال الثمانينيات.

خلال زواجهما، شغلت منصبًا رفيعًا في منظمة ترامب كنائب الرئيس للتصميم الداخلي، والمدير التنفيذي ورئيس منتجع ترامب كاسل كازينو، ومدير فندق بلازا.

كما عمل الزوجان معًا في العديد من المشاريع الكبيرة، بما في ذلك برج ترامب في الجادة الخامسة في مانهاتن، وتجديد فندق جراند حياة في مدينة نيويورك، وبناء منتجع ترامب تاج محل كازينو في أتلانتيك سيتي.

انجبت إيفانا وترامب ثلاثة أبناء: “دونالد جونيور وإريك وإيفانكا”.

أصبح زواجهم وطلاقهم المضطرب موضوع اهتمام عام في جميع أنحاء العالم بعد أن أصبحت علاقة ترامب مع الممثلة مارلا مابلز علنية، وتم الانتهاء من انفصالهما في عام 1992.

في حين حافظت إيفانا على علاقة جيدة مع ترامب على مر السنين، حتى أنها تمنت له عيد ميلاد سعيد في عام 2021.

وبعد الطلاق، طورت إيفانا خطوطها الخاصة من الملابس والمجوهرات ومنتجات التجميل.