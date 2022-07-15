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مصادر دبلوماسية..

ضغوط فرنسية تمارس لانجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني في موعده

ضغوط فرنسية تمارس لانجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني في موعده
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

  اشارت مرجعية سياسية، الى" أن اتصالات تجري على قدم وساق في موضوع رئاسة جمهورية لبنان، لافتة الى انه يحكى ان البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي لمح في هذا السياق امام زواره الى مجموعة من الاسماء قد يكون من بينها اشخاص لا ينتمون الى بعض الاوساط الحزبية".

العالم- لبنان

هذا و أكدت المرجعية، ان بعض الاسماء المطروحة قد تشكل "استفزازا لعدد من الافرقاء".

وفي هذا السياق يتم الحديث عن احتمال ترشيح رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض، وفي حال الاصرار عليه قد يكون رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية هو مرشح الفريق الاخر بالاتفاق مع "التيار الوطني الحر"، الذي أصبح على مسافة أقرب الى فرنجية من حزب "القوات اللبنانية".

على صعيد آخر، وبحسب المرجعية" فإن "لا مصلحة لأحد بتشكيل حكومة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية الا "التيار الوطني الحر" لتسجيل انجاز لرئيس الجمهورية قبل نهاية عهده".

من ناحية ثانية، شددت مصادر دبلوماسية أن "العمل جار على قدم وساق عبر ممارسة ضغوط غربية على المجلس النيابي من أجل انجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده المحدد"، مشيرة الى ان "الفترة المقبلة ستشهد ضغوطا فرنسية كبيرة في هذا السياق ايضا".

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