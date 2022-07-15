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الأمم المتحدة: ربع سكان أفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد

الأمم المتحدة: ربع سكان أفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال تقرير منظمة الأمم المتحدة أن نحو 346 مليون شخص في أفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، مما يعني أن ربع سكان القارّة ليس لديه ما يكفي من الطعام.

العالم- اقتصاد

واضاف التقرير أن ذلك يعود في الأساس إلى النزاعات، كما كانت الظواهر المناخية المتطرفة من العوامل المهمة لانعدام الأمن الغذائي في البلدان الأفريقية. وفقا لتقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفاد التقرير أن منطقة الساحل تتعرض لأسوأ موجة جفاف منذ أكثر من عقد، مما دفع بأكثر من 10.5 مليون شخص إلى المعاناة من سوء التغذية، وتأثر الأطفال بشكل غير متناسب من جراء أزمة الغذاء المتفاقمة بالإضافة إلى 9.6 مليون شخص في السودان و6.8 مليون شخص في جنوب السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وتفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في الصومال منذ بداية 2022، مع تعرض ما يُقدر بنحو 4.8 مليون شخص لأزمة غذائية.

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