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تحرك عاجل وتحويل 3 مستشفيات لعزل كامل في مصر

تحرك عاجل وتحويل 3 مستشفيات لعزل كامل في مصر
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، محمد شوقي موافقته على مذكرة عاجلة من مدير الطوارئ والرعاية العاجلة بالمديرية، على تحويل ثلاثة مستشفيات من عزل جزئي إلى عزل كامل.

العالم-مصر

وأوضحت مذكرة العرض، أن "الطلب جاء بناء على ما شهدته الأسابيع الأخيرة من تزايد ملحوظ في أعداد حالات كورونا المترددة على المستشفيات، وما يتوقع معه ازدياد حالات الحجز بالمستشفيات".

وأفادت مذكرة العرض، "بموافقة مدير الشؤون الصحية على تحويل مستشفيات صدر العباسية وحميات العباسية وحميات حلوان من مستشفيات عزل جزئي إلي مستشفيات عزل كامل هي مستشفيات العزل الكامل لقطاع مستشفيات العلاجي بالقاهرة لاستيعاب الأعداد المتوقعة من حالات الحجز بالمستشفيات، بداية من الثلاثاء الماضي الموافق 12 يوليو الجاري".

وأضافت مذكرة العرض، "موافقة مدير الشئون الصحية على تخصيص غرفة عزل بكافة المستشفيات لحجز حالات الانتظار بالاستقبال والطوارئ من حالات كورونا لحين تحويلها إلى مستشفيات العزل، وتضمنت كذلك الموافقة على تخصيص مسارات لحالات الكوفيد المؤكدة أو المشتبهة بأقسام الاستقبال والطوارئ بكافة المستشفيات"، مشيرة إلى أن "الموجة السادسة من فيروس كورونا بدأت، واحتمالية زيادة في أعداد الإصابات".

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