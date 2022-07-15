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موسكو تعلق على تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

موسكو تعلق على تمديد آلية إدخال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا
الجمعة ١٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت الخارجية الروسية بيانا علقت فيه على قيام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى إدلب السورية عبر معبر "باب الهوى".

العالم ـ سوريا

وقال البيان الذي نشر على موقع الوزارة اليوم الجمعة، إن القرار الأممي يجدد التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع الوصول "الداخلي" من دمشق إلى جميع أنحاء البلاد، وتكثيف المشاريع من أجل إعادة إعمار البنية التحتية المدنية بشكل سريع، وتخفيف العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا.

ولفت البيان إلى أن القرار الأخير اعتمد على المشروع الروسي الذي عرقل ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تبنيه قبل أيام قليلة.

وأظهر ذلك مرة أخرى عدم رغبة "الترويكا" الغربية في البحث عن حلول وسط في مجلس الأمن الدولي، ورغبتهم الواضحة في الاستمرار في تسييس القضايا الإنسانية البحتة المتمثلة في تقديم مساعدة شاملة للسوريين، حسبما جاء في البيان.

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