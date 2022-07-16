زعيم المعارضة في سريلانكا يتعهد بمحاسبة الرئيس السابق

العالم-اسيا والباسفيك

وقال زعيم المعارضة السريلانكية في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية إنه إذا فاز بتصويت البرلمان لاختيار رئيس جديد للبلاد، "فإنه سيضمن عدم حدوث دكتاتورية انتقائية على الإطلاق في سريلانكا".

وأضاف بريماداسا أن "محاسبة الذين نهبوا سريلانكا يجب أن تتم عبر إجراءات دستورية وقانونية وديمقراطية مناسبة".

وصباح أمس الجمعة، أدى رئيس الوزراء المؤقت رانيل فيكرمسينغ اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، وتعهد بالعمل على "خلق الظروف المناسبة لانتخاب رئيس جديد من طرف البرلمان خلال أسبوع".

وكان راغابكسا استقال من منصبه -أول أمس الخميس- بعيد وصوله إلى سنغافورة، في حين انسحب المتظاهرون من المباني العامة التي اقتحموها قبل أيام، متوعدين بمواصلة ممارسة الضغط على السلطة. وقال قادة الشباب المحتجين في البلاد إنهم قادرون على العودة في أي وقت إلى المقار الحكومية إذا لم يُستجب لمطالبهم.

وذكر زعيم المعارضة أن حزبه "ساماغي جانا بالاويغايا" وتحالفه أيدوه بالإجماع مرشحا رئاسيا داخل البرلمان، حيث سيصوت جميع النواب البالغ عددهم 225 يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال ما تبقى من ولاية الرئيس المستقيل راغابكسا، والبالغة 24 شهرا.