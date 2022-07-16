السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٤:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

زعيم المعارضة في سريلانكا يتعهد بمحاسبة الرئيس السابق

زعيم المعارضة في سريلانكا يتعهد بمحاسبة الرئيس السابق
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

تعهد زعيم المعارضة في سريلانكا ساجيث بريماداسا بالاستماع لمطالب الشعب ومحاسبة الرئيس المستقيل غوتابايا راغابكسا إذا اختير الأسبوع المقبل رئيسا جديدا للبلاد، وذلك بعد قبول البرلمان أمس الجمعة استقالة راغابكسا بعد فراره إلى سنغافورة هربا من انتفاضة شعبية، أثارتها أسوأ أزمة اقتصادية في بلاده منذ 7 عقود.

العالم-اسيا والباسفيك

وقال زعيم المعارضة السريلانكية في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية إنه إذا فاز بتصويت البرلمان لاختيار رئيس جديد للبلاد، "فإنه سيضمن عدم حدوث دكتاتورية انتقائية على الإطلاق في سريلانكا".

وأضاف بريماداسا أن "محاسبة الذين نهبوا سريلانكا يجب أن تتم عبر إجراءات دستورية وقانونية وديمقراطية مناسبة".

وصباح أمس الجمعة، أدى رئيس الوزراء المؤقت رانيل فيكرمسينغ اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، وتعهد بالعمل على "خلق الظروف المناسبة لانتخاب رئيس جديد من طرف البرلمان خلال أسبوع".

وكان راغابكسا استقال من منصبه -أول أمس الخميس- بعيد وصوله إلى سنغافورة، في حين انسحب المتظاهرون من المباني العامة التي اقتحموها قبل أيام، متوعدين بمواصلة ممارسة الضغط على السلطة. وقال قادة الشباب المحتجين في البلاد إنهم قادرون على العودة في أي وقت إلى المقار الحكومية إذا لم يُستجب لمطالبهم.

وذكر زعيم المعارضة أن حزبه "ساماغي جانا بالاويغايا" وتحالفه أيدوه بالإجماع مرشحا رئاسيا داخل البرلمان، حيث سيصوت جميع النواب البالغ عددهم 225 يوم الأربعاء المقبل لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال ما تبقى من ولاية الرئيس المستقيل راغابكسا، والبالغة 24 شهرا.

روابط ذات صلة

الرئيس السريلانكي يصل سنغافورة خلال رحلته المتوجهة إلى السعودية

سريلانكا.. غوتابايا راجابكسا ينتقل لدولة عربية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكاظمي يكشف من جدة عن مقترح للعراق يخص الدول المجتمعة

الجزائر ترفع حجم إمداداتها بالغاز إلى إيطاليا بـ 4 مليارات متر مكعب إضافية

زعيم المعارضة في سريلانكا يتعهد بمحاسبة الرئيس السابق

إصابة جندي إسرائيلي ومستوطنة بعمليات دهس في سلفيت

العراق.. الإطار التنسيقي يدعو لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

مسؤول في البنتاغون: لا يوجد حتى الآن أي مؤشر على استخدام الروس للأسلحة الإيرانية