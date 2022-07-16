"قسد": سنشتعل الحدود السورية التركية إن شنت أنقرة عملية عسكرية

العالم-سوريا

وأفاد مظلوم عبدي بأن تركيا تحشد قواتها في منبج وتل رفعت وهي تحضر لهجوم عسكري وستبدأ العملية العسكرية عندما ستكون الفرصة سانحة لها.

وقال إن تركيا تتهمهم بعدم تطبيق اتفاقية 2019 بين روسيا وتركيا، مشيرا إلى أن أنقرة بدأت عملية تغيير ديموغرافي وهي التي تخرق بنود اتفاقية 2019.

وأوضح أن تركيا اخترقت الاتفاقيات المبرمة 1360 مرة، مبينا أنهم ملتزمون باتفاقية سوتشي وقواتهم بعيدة عن الحدود بمسافة 30 كم.

وأشار عبدي إلى أن تركيا تهدف من العملية العسكرية إلى تقسيم سوريا، وتوجيه ضربة للتحالف الدولي و"قسد".

وأكد أن روسيا طرف في الاتفاق مع تركيا، وتعاونهما إيجابي في منبج وتل رفعت لوقف الهجوم التركي، مشيرا إلى أن روسيا تسعى لوقف الهجوم التركي، وأنها قادرة على ذلك.

وذكر أن لدى "قسد" نشاطات وأعمال واسعة مع روسيا والتحالف بهدف إيقاف الهجوم التركي، مشيرا إلى أن جهود التحالف وأمريكا لوقف الهجوم ليست كافية.