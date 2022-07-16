السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

"قسد": سنشتعل الحدود السورية التركية إن شنت أنقرة عملية عسكرية

السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

هدد القائد العام لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) مظلوم عبدي، يوم الجمعة، أن قواته ستشتعل كل الحدود السورية التركية إن شنت تركيا عملية عسكرية، وأن الحرب ستكون شاملة وبمشاركة الجيش السوري.

العالم-سوريا

وأفاد مظلوم عبدي بأن تركيا تحشد قواتها في منبج وتل رفعت وهي تحضر لهجوم عسكري وستبدأ العملية العسكرية عندما ستكون الفرصة سانحة لها.

وقال إن تركيا تتهمهم بعدم تطبيق اتفاقية 2019 بين روسيا وتركيا، مشيرا إلى أن أنقرة بدأت عملية تغيير ديموغرافي وهي التي تخرق بنود اتفاقية 2019.

وأوضح أن تركيا اخترقت الاتفاقيات المبرمة 1360 مرة، مبينا أنهم ملتزمون باتفاقية سوتشي وقواتهم بعيدة عن الحدود بمسافة 30 كم.

وأشار عبدي إلى أن تركيا تهدف من العملية العسكرية إلى تقسيم سوريا، وتوجيه ضربة للتحالف الدولي و"قسد".

وأكد أن روسيا طرف في الاتفاق مع تركيا، وتعاونهما إيجابي في منبج وتل رفعت لوقف الهجوم التركي، مشيرا إلى أن روسيا تسعى لوقف الهجوم التركي، وأنها قادرة على ذلك.

وذكر أن لدى "قسد" نشاطات وأعمال واسعة مع روسيا والتحالف بهدف إيقاف الهجوم التركي، مشيرا إلى أن جهود التحالف وأمريكا لوقف الهجوم ليست كافية.

روابط ذات صلة

التحركات التركية شمال سوريا ستفشل لهذه الاسباب..

غرفة عمليات مشتركة للجيش السوري و'قسد' لمواجهة الهجوم الترکی المحتمل

واشنطن تنْشط شمال سوريا.. مقترحاتٌ لاسترضاء 'قسد'

أنقرة تحشد لعملية ضد "قسد".. هل يفعلها اردوغان؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"قسد": سنشتعل الحدود السورية التركية إن شنت أنقرة عملية عسكرية

مصر تعلق مؤقتا نشاطها لحفظ السلام في مالي

الشيخ نعيم قاسم: النصر حليفنا إن شاء الله في أيّ حرب قد تحصل

مشروب شهير قد يحد من نسبة السكر في الدم خلال دقائق

حزب الله ينعي برحيل العلامة السيد الامين ويعتبره "خسارة للبنان"

العدوان مستمر في إغلاق طريق الخمسين- الستين في تعز