وزير الصحة :لقاح "نورا" المحلي المضاد لكورونا يمنح المناعة بنسبة 94 بالمائة

العالم - ايران

وعلى هامش زيارته التفقدية لمركز "نورا" للتطعيم بلقاح كورونا في مستشفى "بقية الله الأعظم (عج)" أمس الجمعة في طهران أشار عين اللهي في تصريح له إلى استلام رخصة التطعيم بلقاح "نورا" كجرعة معززة للقاحات الأخرى وقال: ​​إن هذا اللقاح البروتيني المؤتلف هو لقاح متقدم واستناداً إلى الدراسات التي تم إجراؤها استطاع أن يحقق نسبة 94 بالمائة كفاءة وفعالية.

وأضاف: بناء على دراسات ومقالات علمية ، فإن "نورا" يعد من اللقاحات محلية الصنع التي ليست لها مضاعفات ونأمل أن يتوفر ويوزع في البلاد قريباً ،خاصة في الوقت الراهن الذي دخلنا الموجة السابعة من كورونا.

وشارك في هذه المراسم، وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني "بهرام عين اللهي" وعضو اللجنة الصحية والطبية لمجلس الشورى الإسلامي "مسعود خاتمي" ورئيس جامعة بقية الله (عج) للعلوم الطبية "حسن أبو القاسمي".

يذكر أن ترخيص استخدام لقاح "نورا" كجرعة معززة أو تذكيرية للقاحات أخرى صدر مؤخرًا عن منظمة الغذاء والدواء في البلاد وتمت دراسة هذا اللقاح في المرحلة الأولى من التجربة السريرية على 70 متطوعًا ، وفي المرحلة الثانية على 300 متطوع ، وفي المرحلة الثالثة على 10000 متطوع مضى 3 أشهر على حقنهم بلقاح "سينوفارم" أو "بركت" أو "ستراتزينيكا".

ويعتبر نورا، اللقاح الإيراني السادس المضاد لفيروس كورونا الذي يدخل في سلة اللقاحات في البلاد بعد لقاحات بركت وباستوكوفوك ورازي وكوفوبارس واسبايكوجن وفخرا.