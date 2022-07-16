العالم – نقطة تواصل

يسلط البرنامج الضوء على تلك الجزيرة التي تبدو وكأنها هادئة وادعة نظامها يحترم ويرعى التسامح الديني واحتفالات وعقائد الآخرين ومناسباتهم فيكيف إذا وصل الأمر الى تأمين الأجواء المريحة للصهاينة.

ويلقي البرنامج الضوء على مقطع فيديو تم تداوله يظهر أفرادا بمظاهر يهودية وآخرين بلباس خليجي يحتفلون بعيد الحانوكاه اليهودي حيث قالت وسائل إعلام إسرائيلية انهم رجال أعمال أمريكيون يهود خلال زيارة الى البحرين.



كما يتطرق البرنامج الى تدوال النشطاء البحارنة تغريدات على موقع تويتر، حيث غرد الناشط البحريني سلمان علي قائلا:"ما نستغرب دفاع بعض المرتزقة عن الصهاينة باعوا قوميتهم الزائفة بثمن بخس ..تعس عبد الدرهم لابارك الله فيهم...البحرين لا ترحب بكم".فيما غرد الناشط محمد احمد قائلا:" البحرين ترحب بجميع الاشخاص من جميع الأديان والطوائف المشكلة ليست الديانة اليهودية ولكن الحركة الصهيونية".

كما ألقى البرنامج الضوء على قيام النظام البحريني بمنع أي فعالية لأنشودة "سلام يامهدي" التي اخترقت كل الحواجز والبلدان بدول العالم، حيث اكتسح ترند البحرين "سلام يامهدي"حيث غرد آية الله الشيخ عيسى قاسم قائلا:" لا المهدي عليه السلام ولا سلامه ولا السلام عليه بمقبول في السياسة الرسمية لبلدنا المقبول الصهيونية والسلام معها ومع اليهود المحاربين للاسلام، ياأهل البحرين ليس لكم حق أن تربوا أولادكم على حب أهل البيت عليهم السلام الملاحقة شديدة والعقوبة كذلك والبلد مفتوح على كل الثقافات الخسيسة وفي مقدمتها الثقافة الصهيونية وهذا والبلد بلد إسلامي".

كما بحث البرنامج فيما دعا إليه ناشطون عرب مناصرون للقضية الفلسطينية إلى تنظيم تظاهرة مليونية افتراضية على "تويتر" ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني. حيث أن منظمي الحملة حثوا الجميع على التغريد عبر وسم "مليونية ضد التطبيع"، ردًا على ما يعانيه الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال، في وقت تهرول فيه بعض الدول العربية نحو التطبيع معه. ودعا منظمو التظاهرة جميع أحرار العالم من العلماء والمفكرين وأصحاب الرأي من جميع التيارات والأديان والثقافات، للوقوف إلى جانب الحق وحماية أبناء الشعب الفلسطيني.

و رأى المغرد يحيى الحديدي أن "زيارة الرئيس الأميركي للسعودية، لن تكون في مصلحة الشعوب العربية"، مضيفًا أن "كل الشعارات التي رفعها بايدن في بداية ولايته تبخرت عندما تصادمت مع مصالح أميركا".

ومن المتوقع أن يشارك مغردون من العراق والسودان والكويت ومصر وقطر والسعودية والبحرين والإمارات، وكذلك من الجزائر واليمن والمغرب، وفلسطين وتونس ولبنان وليبيا وغيرها من البلدان، في تظاهرة هي الأولى من نوعها بهذا الحجم على مستوى العالم الافتراضي.

كما استعرض البرنامج ردود أفعال النشطاء البحارنة عما قالته وزارة الداخلية البحرينية في أن "النزيل يتمتع بكل الحقوق والخدمات من دخوله حتى خروجه من السجن".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...