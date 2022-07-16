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تيار الحكمة ينتقد بشدة مشاركة الكاظمي في "قمة جدة"

تيار الحكمة ينتقد بشدة مشاركة الكاظمي في
السبت ١٦ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد تيار الحكمة الوطني العراقي، أن عدم السماح لمصطفى الكاظمي بدخول البلاد بعد عودته من جدة اصبح ضرورة بعد اليأس من مسائلته من قبل السلطتين التشريعية والقضائية كما يفعل في بلدان أخرى.

العالم - العراق

وقال عضو التيار محمد اللكاش في بيان، أن "سكوت اصحاب القرار ب‍العراق حول زيارة الكاظمي لحضور مؤتمر ما يسمى بالأمن والتنمية في جدة هو إعطاء الضوء الأخضر له لإقامة اتفاقيات مشبوهة تضر بوحدة العراق وسيادته وهدر ثرواته ".

وأوضح، ان "تصريحات الكاظمي واتهام منتقديه بشيطنة الحكومة عقب زيارته الى السعودية هي خلاف تصريحات المسؤولين الأمريكان والاسرائيليين وعربان التطبيع حول قمة جدة من انشاء حلف عربي - اسرائيلي شبيه بحلف الناتو والذي يكون ضمن أولوياته حفظ امن "إسرائيل"".

وتأسف عضو تيار الحكمة، "من عدم قيام السلطتين التشريعية والقضائية بمسائلة كبار المسؤولين العراقيين بتهم الخيانة العظمى والحنث باليمين وعدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية.

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